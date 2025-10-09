Seconda categoria. Razzismo e minacce: multato il Pievebovigliana

Razzismo sugli spalti e frasi ingiuriose durante la partita: per questi due motivi è finita nel mirino del giudice sportivo il Pievebovigliana, formazione militante nel girone F del campionato di Seconda categoria. Per la gravità del fatto la società è stata multata di 600 euro in occasione del pareggio casalingo 2-2 contro il Visso Altonera. Nel referto sono emersi alcuni episodi negativi che si sono verificati nell’arco dei 90 minuti e che sono finiti nel referto valutato dal giudice sportivo.

Il problema è che alcuni spettatori si sono rivolti in modo razzista e discriminatorio nei confronti del portiere. "Alcuni sostenitori locali – si legge nella motivazione al duro provvedimento – hanno rivolto a voce alta la seguente frase razzista nei confronti di un calciatore di una squadra avversaria: vi state salvando grazie alle parate della scimmia in porta".

E come se non bastasse le intemperanze sono poi continuate anche nella ripresa. "Nel secondo tempo – continua il provvedimento disciplinare – un sostenitore ha rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro".

Ma non è stato affatto un episodio isolato, perché a quella persona se ne sono aggiunte anche altre dagli spalti. "Altri sostenitori della squadra locale – si legge ancora nella motivazione – reiteravano tale comportamento, sempre nei confronti dell’arbitro".