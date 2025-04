Seconda Categoria: Recupero della 17ª Giornata nei Gironi Ravennati

Invece della domenica di riposo prepasquale, si gioca il recupero della 17ª giornata nei due gironi ravennati di Seconda Categoria. Con quella di domani, mancano tre giornate alla conclusione del campionato e nel girone M alcuni verdetti sembrano molto vicini: la Stella Azzurra Zolino è vicinissima alla promozione con 9 punti di vantaggio sul Brisighella (che però giovedì deve recuperare la sfida col Borgo Tuliero) e vincendo a Bagnara si avvicinerebbe all’obiettivo, anche se i ravennati sono in lotta per evitare i playout. Spareggi retrocessione che quasi sicuramente eviterebbe il Santagata Sport di Ayoub ElBaraka se vincesse a Imola contro la Juvenilia. Nel girone N è apertissima la lotta per la promozione: 2 punti separano la capolista Polisportiva 2000, che gioca in casa del Low Street Ponte Nuovo, dall’immediata inseguitrice, la Stella Rossa che fa visita al Fornace Zarattini, ormai salvo aritmeticamente. Programma Seconda Categoria (recupero 17ª giornata, ore 15,30). Girone M: Bagnara-St. Azzurra Zolino, B. Tuliero-Sp. Valsanterno, Brisighella-Sesto Imolese, Jcr Juvenilia-Santagata Sport, Psp Imola-Centro Erika, Riolese-San Rocco, S. Potito-Vis Faventia. Girone N: F. Zarattini-St. Rossa, Fiumanese-Dep. Roncadello, Gs Romagna-Real, Low Street-Pol. 2000, Mezzano-P. Marina, P. Fuori-P. L. Reda, Vita-Valmontone.

u.b.