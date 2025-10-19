Seconda Categoria Riflettori puntati sul big match in programma all’Arcinaso (ore 15,30). Il Serricciolo sfida la Villafranchese. Scoglio San Vitale per il Monzone
La quinta giornata del campionato di Seconda Categoria si annuncia una grande domenica. Su tutte le partite spicca il derby tra il lanciato Serricciolo, attuale capofila del torneo e la Villafranchese che al momento sta annaspando sui fondali della classifica. In buona sostanza quella che l’Arcinaso, a partire dalle 15,30, si appresta a mandare in onda è una partita che vale per l’alta classifica ma anche per chi come la Villafranchese è alla ricerca di punti per tirarsi fuori da una situazione che nei caldi mesi ferragostani nessuno aveva pronosticato.di testa-coda con la formazione di Bambini tecnico dei gialloblù e la squadra diretta dal nocchiero Giacopinelli impegnate a reperire forze per raggiungere il massimo del risultato e dello spettacolo.
Il programma, inoltre, prevede altri due interessanti derby: Atletico Carrara-Gragnolese e Monzone-San Vitale. Conosciamo la Gragnolese. L’abbiamo ammirata in variegate versioni, è stata un’indagine completa; bella, non bellissima, nervosa, non umile, energica, cattiva ma soprattutto deve darsi una registrata in difesa. Mentre i marmiferi dell’Atletico, è vero siamo appena alla quinta asperità ma per continuare a dare corpo l’arrampicata all’abbattimento dei punti di penalizzazione c’è l’esigenza di prendere per le orecchie i biancoverdi di Grandetti. Atletico e Gragnolese hanno fissato il loro calcio d’avvio alle 15,30, teatro dell’incontro la mitica “Fossa dei Leoni“.
L’altro derby che è stato storia di un rapporto che ha regalato molte scintille, poche polemiche ma anche molti risvolti curiosi e divertenti, accompagnati da risultati ricchi di forti emozioni, lo mandano in visione al “Giannetti“ Monzone e San Vitale. "Contro le grandi squadre bisogna saper essere concreti – sostiene Gigli del San Vitale –. Fino al 95’ daremo battaglia. Dovremo giocare fino in fondo con la giusta preoccupazione, ma senza paura".
"Noi – dice il tecnico del Monzone Fini – rispettiamo i nostri avversari che vorranno fare una grande prestazione ma se vogliamo riscattare la doccia fredda registrata 15 giorni fa con il Massarosa, abbiamo un solo risultato a disposizione: la vittoria".
