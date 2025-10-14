Seconda categoria. Rignano, il rilancio del club prosegue

Il rilancio del calcio a Rignano sull’Arno prosegue con la nuova avventura in Seconda Categoria. La società del presidente Costantino Tosto è stata ripescata in estate dopo il buon campionato di Terza Categoria alla prima esperienza. Il Rignano Calcio era nato per impegnarsi solo nel settore giovanile e nella Scuola Calcio, ma in seguito all’inattività della Rignanese ha formato anche una prima squadra.

Nella stagione 2024/2025 sono arrivati i play-off, nei quali è mancata solo la vittoria nella finale contro la Floriagafir Bellariva. Il passaggio di categoria è avvenuto comunque e il gruppo, sempre guidato dall’allenatore Simone Pinzauti e dal direttore sportivo Cosimo Rinaldi, ha ottenuto domenica scorsa una prestigiosa vittoria a Pelago, per 3-2: triplo vantaggio nel primo tempo (gol di Ramaj e doppietta di Iuorio), prima della parziale rimonta dei locali.

Parallelamente continua il lavoro a livello giovanile, coordinato da Giovanni Bugli: da quest’anno è arrivata anche l’affiliazione con il Bologna FC Academy.