Seconda categoria. Roccastrada, rinforzi di esperienza

Roccastrada conferma Ballerini e punta sull’esperienza in vista del prossimo torneo di Seconda categoria. E’ arrivata infatti l’ufficializzazione del proseguimento del rapporto tra il Roccastrada ed il tecnico Claudio Ballerini che sarà l’allenatore dei biancorossi anche per la prossima stagione. Un percorso fin qui positivo per il mister che da quando ha preso le redini della compagine a stagione in corso ha fatto bene e sicuramente il Roccastrada lo ritroveremo tra i protagonisti nella prossima annata calcistica.

In ottica mercato infatti la società ha preso il terzino Forni dal Cinigiano e poi la coppia Lupi-Coralli (difensore e centrocampista): duo di esperienza, rispettivamente 42 e 40 anni, ma freschi di un campionato importante col Campagnatico Arcille dove avevano centrato la promozione in Prima. In difesa è stato preso il terzino Majuri dall’Atletico Maremma, altro elemento di livello, classe 1998 con esperienza sempre in tornei importanti. E con lui anche Montomoli, ex dello Scarlino.