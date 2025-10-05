Seconda categoria. Sambuca-Grevigiana, incrocio pericoloso

Terza giornata nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone C giocano in casa il Firenzuola, con La Libertà Viaccia, e il Sagginale, capolista solitaria, con il Pistoia Nord. Trasferta per il Carraia sul campo dei pistoiesi del San Niccolò.

Nel Girone D in programma Bagno a Ripoli-Fulgor Castelfranco, Carbonile-Albereta San Salvi, Cobra Kai-Floriagafir Bellariva, Leccese-Sancat, Ludus ’90-Pelago, Molinense-Pian di San Bartolo e Rignano-Montemignaio. Trasferta aretina per il San Clemente a Cavriglia. Nel Girone E si giocano Casellina-Florence, Dinamo Florentia-Gracciano, Real Peretola-Mercatale, Sambuca-Grevigiana, San Giusto Le Bagnese-Impruneta Tavarnuzze e Virtus Bronzetto-San Polo. Trasferte senesi per la Duccio Dini, a Castellina in Chianti, e per la Laurenziana, a Staggia. Nel Girone F incontri casalinghi per l’Atletica Castello, con la capolista solitaria Sporting Lazzeretto, per il San Lorenzo Campi Giovani, con la Virtus Rifredi, e per il Sesto Calcio, con La Lanterna. Trasferta pratese a Mezzana per la Rinascita Doccia.