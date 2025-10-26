Seconda categoria. San Clemente all’assalto della Sancat
Sesta giornata in Seconda Categoria. Nel Girone C in casa il Sagginale, con il San Niccolò, e il Carraia, con il Valbisenzio Academy. Trasferta per il Firenzuola sul campo dell’Olimpia.
Nel Girone D la nuova capolista Sancat gioca a San Clemente. Trasferte aretine per Carbonile, a Cavriglia, Rignano, sul campo della Fulgor Castelfranco, e Ludus ’90, a Montemignaio. Le altre gare: Albereta San Salvi-Molinense, Floriagafir Bellariva-Bagno a Ripoli, Pelago-Leccese e Pian di San Bartolo-Cobra Kai.
Nel Girone E la capolista Real Peretola gioca sul campo dell’Impruneta Tavarnuzze, terza. La Grevigiana, seconda, ospita il Casellina. Completano il quadro Duccio Dini-Dinamo Florentia, Laurenziana-Florence, Mercatale-Virtus Bronzetto, Gracciano-Sambuca, San Polo-Castellina in Chianti e Staggia-San Giusto Le Bagnese.
Nel Girone F spicca il derby Virtus Rifredi-Sesto Calcio. In casa l’Atletica Castello, con La Querce, La Lanterna, con il Monterappoli, la Rinascita Doccia, con il Montalbano Cecina. Trasferta per il San Lorenzo Campi Giovani sul campo della Virtus Comeana.
