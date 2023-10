Seconda categoria. San Pancrazio e Marina alle calcagna del Vecchiazzano

Seconda in campo con i due anticipi. Nel gruppo M va in scena il derby di alta classifica tra San Potito e Vis Faventia, con la seconda in testa – assieme al Palazzuolo – con 13 punti e la seconda a inseguire a 3 punti, a quota 10, preceduta da ìl Bagnara, assieme ad altre tre formazioni, Riolese, Only Sport Alfonsine e Vita. Nel girone N, è il Low Street a scendere in campo oggi, tra le mura amiche, contro i forlivesi del Deportivo Roncadello. Domani, invece, S.Pancrazio e Marina che inseguono la capolista Vecchiazzano sono impegnate rispettivamente con Porto Fuori e Stella Rossa. Seconda Categoria (7ª giornata, 14,30). Girone M: S. Potito-Vis Faventia (15,30). Domani: Bagnara-Vita, B. Tuliero-C. Guelfo, C. Erika-Conselice, O. Sport-Bagnacavallo, Palazzuolo-S.Rocco, R.Voltanese-Riolese. Classifica: Palazzuolo, Vis Faventia 13; Bagnara 11; Vita, Riolese, S. Potito, Only Sport 10; B. Tuliero 9; Bagnacavallo 8; C. Guelfo 7; S. Rocco, C. Erika 6; Conselice, R. Voltanese 3. Girone N: Low Street-Dep.Roncadello (ore 15,30). Domani: F.Zarattini-Vecchiazzano, Gs Romagna-Valmontone, Godo-Fiumanese, Marina-St. Rossa, P. Fuori-S. Pancrazio, Real-S. Zaccaria. Classifica: Vecchiazzano 16; S.Pancrazio 14; Marina 13; Fiumanese 11; St. Rossa, F. Zarattini, Dep.Roncadello 10; Gs Romagna 8; Valmontone, P. Fuori, Low Street 6; Real 4; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.