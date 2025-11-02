Seconda categoria. Sancat-Fulgor, uno scontro al vertice
Settima giornata nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone C impegno casalingo per il Firenzuola, contro il Coiano Santa Lucia. Giocano in trasferta il Sagginale, sul campo del Fil3 Eureka, e il Carraia, sul campo della capolista San Felice. Nel Girone D grande scontro al vertice tra le due capolista: si gioca Sancat-Fulgor Castelfranco. Le altre partite: Bagno a Ripoli-Cavriglia, Cobra Kai-Carbonile, Leccese-Floriagafir Bellariva, Ludus ’90-Pian di San Bartolo, Molinense-San Clemente, Pelago-Montemignaio e Rignano-Albereta San Salvi.
Nel Girone E la capolista Real Peretola ospita la Laurenziana. Completano il quadro: Casellina-San Polo, Dinamo Florentia-Impruneta Tavarnuzze, Florence-Duccio Dini, Grevigiana-Gracciano, Sambuca-Mercatale e Virtus Bronzetto-San Giusto Le Bagnese.
Nel Girone F in programma due derby fiorentini: La Lanterna-Virtus Rifredi e Sesto Calcio-Rinascita Doccia. Il San Lorenzo Campi Giovani ospita il Casenuove Gambassi Terme, mentre l’Atletica Castello gioca sul campo del Santa Maria.
