Seconda categoria. Sant’Agata, la crisi tecnica non è risolta

Soluzione interna per il Sant’Agata. La società mugellana, impegnata nel Girone I della Seconda Categoria, dopo l’esonero dell’allenatore Luca Meloni per il momento va avanti senza una nuova guida tecnica. Il cambio in panchina era stato deciso il giorno dopo la sconfitta per 3-2 sul campo dell’Unione Sport Firenze City, con la squadra relegata nella parte bassa della classifica. Il Sant’Agata, dopo il successo alla prima giornata, non ha conquistato vittorie nelle successive sei partite di campionato. La gestione del gruppo è stata affidata al direttore sportivo Danilo Castelli e a Mirko Maiani, che in passato ha già ricoperto il ruolo di allenatore e di direttore sportivo quando lo stesso Castelli era il capitano della squadra. La nuova coppia in panchina ha debuttato in Coppa Toscana in casa contro la Gallianese e poi in campionato a Firenzuola, rimediando due sconfitte. Non è stato individuato il profilo giusto per il nuovo allenatore e per ora si va avanti così.