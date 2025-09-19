Seconda Categoria. Scontro al vertice Vita-Bagnara. Il Godo cerca la prima vittoria

Un nuovo appuntamento col torneo di Seconda Categoria che inizia domani con i tre anticipi, uno per girone. Nel gruppo M al "Ragazzini" di Granarolo si gioca lo scontro al vertice tra Vita e Bagnara, entrambe vittoriose alla prima giornata, unica partita tra due squadre a 3 punti. Nel girone N, non ha sicuramente sconvolto la classifica ma il 3-0 a tavolino – mancato tesseramento di Mattia Amadori – ottenuto dal San Zaccaria, che comunque aveva vinto 2-1 sul campo, contro il Real, fa scivolare i forlivesi a -1 in classifica per l’ulteriore pena inflitta dal giudice sportivo. Il Godo di Tommaso Spignoli cerca la prima vittoria in campionato a Marina che invece è reduce dal successo di Fornace Zarattini. Interesse per Sporting Predappio-Low Street Ponte nuovo, entrambe a punteggio pieno. Nel girone O, le due ravennati inserite, Junior Cervia e Pol. 2000 cercano la prima vittoria rispettivamente contro Dismano United e Junior Gambettola. Programma Seconda Categoria (2ª giornata, ore 15,30). Girone M (domani): Brisighella-Giovanili Santerno. Domenica: Lugo-Borgo Tuliero, Real Voltanese-Pro Loco Reda, Riolese-San Rocco, Santagata Sport-Mezzano, Sesto Imolese-Vis Faventia, Vita-Bagnara. Classifica: Vita, Mezzano, Bagnara, Brisighella, Lugo, San Rocco, Vis Faventia 3; Riolese, Santagata Sport, B. Tuliero, Giov. Santerno, S. Imolese, P. L. Reda, R. Voltanese 0. Girone N (domani): San Pancrazio-Carpinello. Domenica: Gs Romagna-Real, Marina-Godo, Medla-Punta Marina, Porto Fuori-Fornace Zarattini, San Zaccaria-San Colombano, Sporting Predappio-Low Street. Classifica: Carpinello, P. Fuori, Low Street, Marina, San Zaccaria, San Pancrazio, Sp. Predappio 3; S. Colombano, Gs Romagna, F. Zarattini, Godo, Medla, P. Marina 0; Real -1. Girone O (domani): Around Sport-Valverde. Domenica: Polisportiva 2000-Junior Gambettola, Alfero-San Carlo, Borghigiana-Atletic Frampula, Junior Cervia-Dismano United, Sarsinate-Virtus San Mauro a Mare, Torresavio-Pol. Capanni. Classifica: Atletic Frampula, Around Sport, Junior Gambettola, Pol. Capanni, San Carlo, Valverde 3; Polisportiva 2000, Virtus San Mauro a Mare 1; Junior Cervia, Dismano United, Alfero, Borghigiana, Torresavio, Sarsinate 0.

u.b.