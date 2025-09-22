Seconda categoria. Sei pareggi su otto incontri. Tre punti a Alberese e S. Quirico

Prima giornata di campionato in Seconda categoria con molti pareggi per 0-0. Il caldo l’ha fatta da padrone in molti campi e diverse sfide ne hanno risentito. Il big match della prima giornata, quello tra Magliano Sant’Andrea e Sorano è terminato a reti bianche, lasciando delusi gli appassionati che erano interessati all’incontro. Pari anche per il retrocesso Fonteblanda contro il Santa Fiora. Così attualmente in vetta al girone c’è la neopromossa Alberese che ha battuto 4-1 la Virtus Amiata, con un poker del proprio bomber Martini, già capocannoniere in Terza categoria lo scorso anno. Bottino pieno anche per il San Quirico contro l’Alta Maremma grazie alla doppietta di D’Angiolella.

La classifica del girone M di Seconda categoria: Alberese 3, San Quirico 1969 3, Castell’Azzara 1, Manciano 1, Marino 1, Montieri 1, Paganico 1, Roccastrada 1, Aurora Pitigliano 1, Fonteblanda 1, Intercomunale Santa Fiora 1, Magliano Sant’Andrea 1, Marsiliana 1, Sorano 1, Alta Maremma 0, Virtus Amita 0.