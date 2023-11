Seconda Categoria. Sfida salvezza ad Alberese

Lo scontro salvezza tra Alberese e Roccastrada vale molto più di tre punti. Ad Alberese infatti si affrontano due formazioni in crisi, seppur l’Alberese domenica abbia vinto, con due nuovi allenatori. I ragazzi del Parco, guidati da Tosini sono ultimi in classifica con 4 punti; il Roccastrada, dopo aver sostituito Giagnoni con Di Chiara, è terz’ultimo con 5 lunghezze. In palio una fetta di salvezza. Per i piani alti del gruppo G invece la nuova capolista Sorano non avrà vita facile a Campagnatico, mentre dietro il Cinigiano ora rincorre ma rischia a Castell’Azzara. Nel girone C il fanalino Montieri ospita il Castelnuovo Val di Cecina nella speranza di ottenere una buona prestazione. Il programma: girone C, Montieri-Castelnuovo; girone G, Alberese-Roccastrada, Caldana-Castiglionese, Campagnatico-Sorano, Castell’Azzara-Cinigiano, Santa Fiora-Marina, Maglianese-Orbetello, Marsiliana-Rispescia, Scarlino-Nuova.