Seconda categoria: sfide decisive prima della sosta pasquale

In Seconda categoria sono due le giornate in programma prima della sosta pasquale: a parte oggi si gioca anche domenica prossima il recupero della 17ª giornata. Inoltre nel girone M, il Brisighella, ora secondo, giovedì 17 recupera la partita, rinviata per il maltempo, contro il Borgo Tuliero. A proposito di girone M, è questione di poco per la promozione aritmetica degli imolesi della Stella Azzurra con 11 punti di vantaggio su Brisighella (che ha una gara in meno) e Centro Erika. In coda Riolese, Borgo Tuliero, Juvenilia e Bagnara, lottano per evitare i due posti-playout. Nel girone N la capolista Polisportiva 2000 oggi sarà impegnata nel superderby di Casalborsetti con la Stella Rossa, prima inseguitrice dei cervesi anche se staccata di 5 punti. Un successo dei padroni di casa, ovviamente, riaprirebbe completamente il campionato che ora sembra davvero essere ristretto soltanto a queste due formazioni. In coda il Punta Marina prova a salvarsi senza playout e oggi ha lo scontro diretto col Deportivo Roncadello.

Programma (24ª giornata, ore 15,30). Girone M: B. Tuliero-Bagnara, Brisighella-Riolese, Jcr Juvenilia-Psp Imola, S. Potito-San Rocco, Sp. Valsanterno-Santagata Sport, St. Azzurra Zolino-Sesto Imolese, Vis Faventia-Centro Erika. Girone N: Dep. Roncadello-P. Marina, F. Zarattini-Vita, Fiumanese-P. L. Reda, Gs Romagna-P. Fuori, Low Street-Mezzano, St. Rossa-Pol. 2000, Valmontone-Real.

u.b.