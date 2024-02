Seconda categoria. Sorano-Scarlino, è il giorno decisivo

E’ il tanto atteso giorno decisivo per il girone G di Seconda categoria. Si gioca oggi infatti il big match tra prima e seconda in classifica: a Sorano arriva la capolista Scarlino, con le due formazioni separate da due punti. Sorano quindi costretto a vincere per provare a rompere le uova nel paniere ai giallorossi che dal canto loro stanno attraversando un grande momento. Dietro, l’Orbetello terzo in classifica ospita la Nuova Grosseto formazione sempre in corsa per la salvezza. In ottica playoff, il Caldana ospita invece la Marsiliana. Padroni di casa che hanno cambiato tecnico con Biagetti nuovo allenatore voglioso di esordire con una vittoria. Il programma: girone C, Volterrana-Montieri; girone G, Caldana-Marsiliana, Campagnatico-Alberese, Castiglionese-Castell’Azzara, Cinigiano-Rispescia, Maglianese-S. Fiora, Marina-Roccastrada, Orbetello-Nuova Grosseto, Sorano-Scarlino.