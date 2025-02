Seconda categoria. Sorano va a Montieri. Maglianese a Cinigiano

Due sfide delicate per le due battistrada del girone M di Seconda categoria. Sorano e Cinigiano, appaiate a quota 49 punti, in questo ventunesimo turno, se la vedranno rispettivamente contro Montieri (fuori casa) e Maglianese (in casa): due avversarie spigolose per le prime due, mentre il Campagnatico terzo a meno tre potrebbe approfittarne, dovendo vedersela col fanalino di coda Marsiliana. Derby amiatino tra Virtus Amiata e Castell’Azzara, dove i punti saranno vitali in ottica salvezza. Il programma: Campagnatico-Marsiliana, Castiglionese-Marina, Cinigiano-Maglianese, Santa Fiora-Paganico, Manciano-Roccastrada, Montieri-Sorano, San Quirico-Riotorto, Virtus Amiata-Castell’Azzara.