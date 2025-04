Seconda Categoria: Stella Rossa supera Polisportiva 2000, Punta Marina salva

Il penultimo turno in Seconda Categoria regala grandi emozioni, soprattutto nel girone N. Infatti cade la capolista Polisportiva 2000, battuta in casa 0-1 dai forlivesi della Fiumanese: decisivo il gol di Luciani a 7’ dal termine. Un ko che costa molto caro ai cervesi, superati in classifica proprio sul filo di lana dalla Stella Rossa Calsaborsetti che vince 3-1 in rimonta in casa del Valmontone e diventa la nuova primatista del raggruppamento a soli 90’ dalla fine del campionato. Per i padroni di casa segna subito (13’) Trinchese ma la Stella Rossa pareggia subito (14’) grazie all’autorete di Assirelli. Nei 20’ finali le due reti della vittoria ravennate con Bortolotto e Federico Innocenti che valgono il primato. In coda, invece, fondamentale vittoria del Punta Marina che regola 4-3 il Fornace Zarattini – decisiva la doppietta di Raffaele Boccia – e raggiunge la salvezza aritmetica con un turno d’anticipo. Infatti il pari (1-1) tra Real e Deportivo Roncadello porta a 4 i punti di vantaggio dei biancoverdi con un solo turno da giocare. Nel girone M, invece, Brisighella, Centro Erika, Vis Faventia e San Rocco sono ormai certe di prendere parte ai playoff mentre in coda è lotta accesa per evitare i playout ai quali, al momento. è condannata la Juvenilia. Seconda Categoria (25ª giornata). Girone M: Bagnara-Jcr Juvenilia 3-0, Centro Erika-B. Tuliero 1-2, Riolese-Psp Imola 1-0, San Rocco-Brisighella 2-1, Santagata Sport-S. Potito 1-1, Sesto Imolese-Vis Faventia 2-2, St. Azzurra Zolino-Sp. Valsanterno 3-1. Classifica: St. Azzurra Zolino 59; Brisighella 44; C. Erika, Vis Faventia 43; San Rocco 42; S. Imolese 34; Psp 33; Santagata Sport 32; Sp. Valsanterno, B. Tuliero 29; Riolese 27; Bagnara 26; Juvenilia 23; S. Potito 13. Girone N: Pol. 2000-Fiumanese 0-1, P. Fuori-Mezzano 0-2, P. L. Reda-Gs Romagna 1-1, P. Marina-F. Zarattini 4-3, Real-Dep. Roncadello 1-1, Valmontone-St. Rossa 1-3, Vita-Low Street 2-2. Classifica: St. Rossa 60; Pol. 2000 59; Fiumanese 54; Mezzano 51; P. Fuori 38; Low Street 35; Vita 31; F. Zarattini, P. L. Reda 29; Gs Romagna 28; P. Marina 23; Dep. Roncadello 19; Real 17; Valmontone 13.

u.b.