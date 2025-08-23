Seconda categoria. Tanta toglia di stupire?. Ies Santa Veneranda

Lo Ies Santa Veneranda, sodalizio sportivo nato un anno fa tra lo Ies Dini Calcio e il Santa Veneranda è al lavoro in vista del prossimo campionato di Seconda categoria (girone B). La fase di preparazione è iniziata una settimana fa nella quiete e nel verde dell’Orange Stadium agli ordini di mister Alessandro Radi (foto in basso), uno che ha tanto da insegnare nel gioco del calcio, ha giocato anche nella Vis Pesaro. Sul mercato la società è attenta per reperire qualche buon giocatore. Mister Radi presenta il campionato: "Sarà equilibrato e competitivo con molte squadre che partiranno con grandi obiettivi. La squadre più accreditata è il Real Mombaroccio che proverà ad imporsi". Quanto allo Ies Santa Veneranda, "i nostri obiettivi saranno quelli di potercela giocare con tutti, partita dopo partita, cercando di sfruttare le caratteristiche di una squadra giovane, che abbia fame di risultati. Poi strada facendo valuteremo il da farsi. A fine stagione sarò contento se riuscirò a trasmettere ai ragazzi la mentalità di una squadra che sa soffrire, reagire e divertirsi".

La rosa. Portieri: Marko Dzambasevic, Ludovico Aluigi, Matteo De Santis. Difensori: Luca Carnaroli, Cristian Carnaroli, Filippo Gabbani, Giacomo Rolfini, Simone Dini, Federico Del Baldo, Tommaso Paolucci, Giovanni Cristoni, Riccardo Rupalti, Alessio Romanella, Diego Bussetti. Centrocampisti: Ramazan Allkani, Luca Tecchi, Gianmarco Dolci, Ettore Patella, Giacomo Giunti, Tommaso Belligotti, Alessandro Boga, Mirco Tesei, Marco Sanrtini, Ivan Cangiari, Gregorio Filiaggi. Attaccanti: Giuseppe Gorgolini, Luka Rabrenovic, Marco Lucchetti. Allenatore Alessandro Radi, direttore sportivo Davide Gorgolini, preparatore dei portieri Giancalo Nicolini. Main Sposor Marinelli Components.

am.pi