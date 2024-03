Seconda categoria. Tempo di Coppa Toscana. Le gare in programma

Mercoledì di coppe per il calcio dilettanti. Si gioca la prima semifinale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. Alle 15, sul proprio campo, la Gallianese affronterà lo Scarlino, quotata formazione grossetana che è prima nel Girone G. La squadra mugellana, guidata in panchina da Matteo Cipollone, è a sua volta capolista del Girone I. Alle 21, al "Ballerini" di Campi Bisenzio, si disputa invece la finale della Coppa Fringuelli, la manifestazione provinciale riservata alle società di Terza Categoria. In campo neutro si affrontano La Lanterna di Lastra a Signa, che in campionato è capolista del Girone A, e la Sandro Vignini Vicchio, quinta nel Girone B. In caso di parità al 90’ si giocheranno i tempi supplementari e, se il risultato rimarrà in equilibrio anche dopo 120’, il trofeo sarà assegnato ai calci di rigore. I lastrigiani, allenati da Kilian Materassi, in semifinale hanno eliminato la Sales, mentre la formazione vicchiese guidata in panchina da Marco Giovannetti ha vinto il derby mugellano contro il Vaglia.