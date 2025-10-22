Seconda categoria. Trecastelli, si vede la Prima. Equilibrio nel Girone C

Giornata importante in Seconda categoria, anche se siamo soltanto alla quinta, dunque un sesto di campionato. Nel girone B infatti va in fuga la Polisportiva Trecastelli, che vince pure ad Arzilla 2-1 ed allunga a 3 i punti di vantaggio su chi insegue. Una delle soltanto due squadre della provincia di Ancona nel girone B, per il resto tutto pesarese, si candida dunque subito a grande favorita per salire in Prima, categoria dove la giovane società, nata qualche anno fa dalla fusione tra Victoria Brugnetto e Ponterio, non è ovviamente mai stata.

E’ ancora lunga, ma quattro vittorie e un pari in cinque giornate dimostrano che i pronostici della vigilia – che vedevano il Trecastelli tra le favorite – non erano affatto sbagliati, dopo un mercato che ha visto arrivare in squadra elementi con un passato pure in Eccellenza.

Nel girone C invece ecco la grande sorpresa: è arrivata infatti la prima sconfitta dell’Olimpia Ostra Vetere, ed è giunta sul campo dell’Urbanitas Apiro, che era in fondo alla classifica e non aveva mai vinto: Apiro fa però la partita della vita – vince 3-1 – ma nonostante ciò l’Olimpia Ostra Vetere rimane primo in classifica e lo fa da solo: Monsano e Aurora Jesi inseguono ad un punto.

Girone equilibratissimo, ci sono appena quattro punti di divario tra la prima e la tredicesima in classifica.

Novità invece nel girone D, dove c’è stato il nuovo sorpasso dell’Ankon Dorica, che supera l’Agugliano Polverigi dopo soltanto una settimana: l’Ankon si conferma macchina da gol rifilando davanti al pubblico amico un pesante 4-0 al Camerano (ultimo in classifica) portando a ben 18 i gol segnati dalla leader in appena 5 partite.

Superato dunque l’Agugliano Polverigi, che invece si fa fermare sullo 0-0 sul campo della Sirolese, e torna a inseguire a un solo punto di distanza, 12 contro 11.

Sabato si torna in campo con la sesta giornata di un torneo che ne prevede 30 fra andata e ritorno, con una sola promozione diretta e una sola retrocessione immediata, con play-off per le classificate dal secondo al quinto posto e play-out per penultima e terz’ultima: proprio nei giorni scorsi la Figc Marche ha ufficializzato il regolamento di promozioni e retrocessioni, che sarà lo stesso degli anni passati, senza novità.

Al termine della stagione 2025-26, dagli 8 gironi di Seconda Categoria Marche saliranno 12 squadre in Prima e ne retrocederanno 16 in Terza.

Andrea Pongetti