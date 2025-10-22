Seconda categoria. Trecastelli, si vede la Prima. Equilibrio nel Girone C
La società, nata da pochi anni, ipoteca la promozione come prima nel girone delle pesaresi. Per Ostra Vetere dieci rivali.
Giornata importante in Seconda categoria, anche se siamo soltanto alla quinta, dunque un sesto di campionato. Nel girone B infatti va in fuga la Polisportiva Trecastelli, che vince pure ad Arzilla 2-1 ed allunga a 3 i punti di vantaggio su chi insegue. Una delle soltanto due squadre della provincia di Ancona nel girone B, per il resto tutto pesarese, si candida dunque subito a grande favorita per salire in Prima, categoria dove la giovane società, nata qualche anno fa dalla fusione tra Victoria Brugnetto e Ponterio, non è ovviamente mai stata.
E’ ancora lunga, ma quattro vittorie e un pari in cinque giornate dimostrano che i pronostici della vigilia – che vedevano il Trecastelli tra le favorite – non erano affatto sbagliati, dopo un mercato che ha visto arrivare in squadra elementi con un passato pure in Eccellenza.
Nel girone C invece ecco la grande sorpresa: è arrivata infatti la prima sconfitta dell’Olimpia Ostra Vetere, ed è giunta sul campo dell’Urbanitas Apiro, che era in fondo alla classifica e non aveva mai vinto: Apiro fa però la partita della vita – vince 3-1 – ma nonostante ciò l’Olimpia Ostra Vetere rimane primo in classifica e lo fa da solo: Monsano e Aurora Jesi inseguono ad un punto.
Girone equilibratissimo, ci sono appena quattro punti di divario tra la prima e la tredicesima in classifica.
Novità invece nel girone D, dove c’è stato il nuovo sorpasso dell’Ankon Dorica, che supera l’Agugliano Polverigi dopo soltanto una settimana: l’Ankon si conferma macchina da gol rifilando davanti al pubblico amico un pesante 4-0 al Camerano (ultimo in classifica) portando a ben 18 i gol segnati dalla leader in appena 5 partite.
Superato dunque l’Agugliano Polverigi, che invece si fa fermare sullo 0-0 sul campo della Sirolese, e torna a inseguire a un solo punto di distanza, 12 contro 11.
Sabato si torna in campo con la sesta giornata di un torneo che ne prevede 30 fra andata e ritorno, con una sola promozione diretta e una sola retrocessione immediata, con play-off per le classificate dal secondo al quinto posto e play-out per penultima e terz’ultima: proprio nei giorni scorsi la Figc Marche ha ufficializzato il regolamento di promozioni e retrocessioni, che sarà lo stesso degli anni passati, senza novità.
Al termine della stagione 2025-26, dagli 8 gironi di Seconda Categoria Marche saliranno 12 squadre in Prima e ne retrocederanno 16 in Terza.
Andrea Pongetti
