Seconda Categoria. Triangolo complicato per il Chiesina Uzzanese. Per partire bene occorre battere il Daytona

"Sapevamo di aver allestito una rosa competitiva e puntavamo ai playoff, ben sapendo che la concorrenza non mancava. Abbiamo superato due turni e siamo arrivati fino a questo punto: sarà dura, ma vogliamo continuare a sognare". E’ il presidente del Chiesina Uzzanese, Pierluigi Carmignani, a suonare la carica in vista della prima giornata del triangolare finale che li vedrà opposti al Daytona Calcio. Un incontro valido per la fase finale dei playoff di Seconda Categoria, che gli uomini di mister Salvadori disputeranno al Bramalegno fra le mura amiche. Servirà tutto il sostegno del pubblico per fare risultato contro una formazione che ha mancato di un niente la promozione diretta in Prima e che non ha avuto bisogno di disputare gli spareggi "interni".

In corsa c’è anche il Vada, che entrerà in scena alla seconda giornata: un’eventuale vittoria permetterebbe al Chiesina di partire con il piede giusto, di prendersi tre punti e di osservare una settimana di riposo, visto che ad affrontare i livornesi per primo sarà proprio la perdente di Chiesina Uzzanese – Daytona (o la compagine ospite in caso di pareggio). In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto al termine del triangolare, per determinare la società inserita nella "graduatoria di merito primaria" (che darà diritto prioritario alla promozione) verrà effettuato uno spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Ma adesso non è il momento di perdersi in calcoli: domenica alle 16 l’arbitro fischierà il calcio d’inizio e la banda Salvadori vuole continuare a crederci.

Giovanni Fiorentino