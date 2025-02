Seconda categoria. Tris della Pol. 2000 . Anche la Stella Rossa in scia del Mezzano

Gli imolesi della Stella Azzurra Zolino vincono 1-0 a Riolo, segnando con Montebugnoli dopo 15’ e allungano sulle rivali. Infatti pareggiano sia la Vis Faventia (1-1 in pieno recupero) con lo Sporting Valsanterno, sia il Brisighella, fermato sul 3-3 dal Centro Erika Lavezzola, raggiunto solo nel recupero grazie al gol di Solaroli. Nel girone N non basta il Vita di Matteo Dalmonte (foto) per fermare la capolista Mezzano che si impone 2-1 grazie ai gol di Salimbeni e Condorelli. Ma vincono anche Pol. 2000 (3-0 a Fornace Zarattini) e Stella Rossa (2-0 col Roncadello) e, quindi, il divario al vertice resta invariato.

Girone M: B. Tuliero-Santagata Sport 0-2, Brisighella-C. Erika 1-1, Jcr-San Rocco 4-4, Psp-Bagnara 2-1, Riolese-St. Azzurra Zolino 0-1, S. Potito-Sesto Imolese 0-1, Vis Faventia-Sp. Valsanterno 1-1.

Classifica: St. Azzurra Zolino 34; Vis Faventia, Brisighella 26; Psp 25; C. Erika 24; San Rocco 22; Santagata Sport 21; S. Imolese 19; Sp. Valsanterno 18; Riolese, B. Tuliero, Juvenilia 15; Bagnara 12; S. Potito 11.

Girone N: Dep. Roncadello-St. Rossa 0-2, F. Zarattini-Pol. 2000 0-3, Fiumanese-Real 2-2, Gs Romagna-P. Marina 3-0, Low Street-P. L. Reda 1-0, Mezzano-Vita 2-1, P. Fuori-Valmontone 3-0.

Classifica: Mezzano 36; Pol. 2000 35; St. Rossa 34; Fiumanese 33; Low Street 25; Vita 23; P. Fuori 20; Gs Romagna, F. Zarattini 17; Dep. Roncadello 15; P. Marina, P. L. Reda 13; Real 7; Valmontone 5.

u.b.