Seconda Categoria. Un punto a testa per Orbetello e Castell’Azzara

Un punto per uno nell’anticipo del recupero dell’ottava giornata del girone G di Seconda categoria. La giornata, che si sarebbe dovuta disputare a novembre e rinviata, si doveva giocare il 23 dicembre. Ma Orbetello e Castell’Azzara hanno chiesto l’anticipo e ieri hanno dato vita ad una bella partita che ha fruttato un punto a testa, grazie al 2-2 del Vezzosi. Amiatini che muovono la loro classifica, lagunari che risalgono un po’ la zona playoff, in vista poi del resto del turno in programma tra 10 giorni.

ORBETELLO: Galimberti, Del Prete, Birra, Santu, Fama, Vitelli, Di Nardo, Di Chiara, Santoro, Sabatini T., Zimmaro. A disposizione: Arienti, Compagnucci, Gargelli, Mancianti, Nieto, Sabatini A., Tirabassi, Troncarelli. All. Federici.

CASTELL’AZZARA: Cappelletti, Marini, Illiano, Baldelli, Pappalardo, Doganieri, Mecucci, Crociani, Lucente, Guidotti, Sorini. A disposizione: Magini, Conti, Crosta, Siani, Bellumori, Visconti. All. Antolovic. Reti: Pappalardo, Mecucci, Zimmaro, Sabatini T.