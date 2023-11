Seconda categoria. Vis Faventia corsaro. Il Marina recupera punti al Vecchiazzano

Allungano in vetta al girone M di Seconda la Vis Faventia e l’Only Sport Alfonsine che, pur staccato di 4 punti, mantiene il passo della capolista, vittoriosa 1-0 nella trasferta di Riolo. Decisivo il gol di Valtancoli, quinto in campionato. Gli alfonsinesi, invece, regolano 2-0 il Bagnara in uno scontro diretto per decretare la sfidante dei manfredi. Nel girone N, invece, il Marina di Alan Barberini (foto), recupera 2 punti al Vecchiazzano e ora è a 1 punto dalla capolista. Gli adriatici si impongono 5-0 (doppietta di Dall’Agata) sul Valmontone mentre i primi della classe vengono fermati 1-1 dalla Stella Rossa, grazie al gol di Nicoli. Risultati Seconda Categoria (11ª giornata). Girone M: C. Erika-B. Tuliero 2-2, Only Sport-Bagnara 2-0, Palazzuolo-Conselice 4-1, R. Voltanese-Bagnacavallo 0-2, Riolese-Vis Faventia 0-1, San Rocco-Vita 3-3, S. Potito-C. Guelfo 1-1. Classifica: Vis Faventia 24; Only Sport 20; Palazzuolo 19; Vita 18; Bagnacavallo 17; Riolese, Bagnara, S. Rocco 16; C. Erika 15; C. Guelfo 14; B. Tuliero, S. Potito 13; R. Voltanese 7; Conselice 5. Girone N: Gs Romagna-Godo 4-1, Low Street-F. Zarattini 2-1, Marina-Valmontone 5-0, P. Fuori-Dep. Roncadello 1-1, Real-Fiumanese 0-3, St. Rossa-Vecchiazzano 1-1, S. Pancrazio-S. Zaccaria 4-0. Classifica: Vecchiazzano 29; Marina 28; Fiumanese 24; S. Pancrazio 20; Gs Romagna, Low Street 18; St. Rossa 16; F. Zarattini 15; Real 12; Dep. Roncadello, P. Fuori 11; Valmontone 10; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.