Seconda Categoria. Vita, poker da sogno. Il Godo cade in casa. Pol.2000, pari-show
Inizia con tanti gol il campionato di Seconda Categoria e squadre già rodate dai due turni di Coppa. Nel girone...
Inizia con tanti gol il campionato di Seconda Categoria e squadre già rodate dai due turni di Coppa. Nel girone M ben tre vittorie esterne, tra le quali spicca il 4-0 del Vita a Santerno contro le Giovanili, in gol (oltre a una sfortunata autorete) Navarro, Salazar e Consalvo. Nel girone N il neo promosso Godo di Andrea Nalin (in foto) cade in casa 2-3 per mano del San Pancrazio, appena retrocesso dalla Prima mentre non bastano i gol di Minguzzi e Ciappini al Gs Romagna per evitare la sconfitta a Pievequinta col Carpinello.
Nel girone O, Luciani e Agostini non bastano alla Pol. 2000 per vincere a San Mauro a Mare contro la Virtus: finisce 2-2 con 4 gol nel primo tempo. Sconfitto 2-0 il Junior Cervia in casa dell’Atletic Frampula. Risultati Seconda Categoria (1ª giornata). Girone M: Vis Faventia-Riolese 2-1, Bagnara-Santagata Sport 1-0, B. Tuliero-Brisighella 0-1, Giov. Santerno-Vita 0-4, Mezzano-S. Imolese 3-0, P. L. Reda-Lugo 2-3, San Rocco-R. Voltanese 1-0. Girone N: S. Colombano-Sp. Predappio 0-1, Carpinello-Gs Romagna 4-2, F. Zarattini-Marina 0-2, Godo-San Pancrazio 2-3, Low Street-Medla 1-0, P. Marina-P. Fuori 0-3, Real-San Zaccaria 1-2. Girone O: Atl. Frampula-Junior Cervia 2-0, Dismano Utd-Around 1-2, J. Gambettola-Alfero 3-0, Pol. Capanni-Borghigiana 2-0, San Carlo-Torresavio 1-0, S. M. Mare-Pol. 2000 2-2, Valverde-Sarsinate 2-1.
u.b.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su