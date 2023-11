Seconda e terza. Bagnolo e Bertinoro, scontri al vertice Questo articolo descrive il programma della 10ª giornata di Seconda e Terza Categoria del fine settimana. In Terza Categoria l'Atletic Frampula è in trasferta con punti pesanti in palio. Nel girone A di Ravenna riposa il Carpinello Forlì 1919.