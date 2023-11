Seconda e Terza categoria. Al Bagnacavallo il derbyssimo. Calderoni stende il San Potito

Giornata di anticipi nei dilettanti. Nel girone M di Seconda, il Bagnacavallo vince 1-0 il derbyssimo col San Potito (pienone in tribuna) grazie ad una rete di Calderoni al 14’ del secondo tempo. Nel girone N, invece, la Stella Rossa raggiunge (1-1) al 90’ il Porto Fuori grazie ad un rigore di Leoni, dopo il vantaggio iniziale di Nicola Montanari Gatti (10’). Seconda Categoria (10ª giornata, ore 14,30). Girone M: Bagnacavallo-S. Potito 1-0.

Classifica: Vis Faventia 18; Riolese, Palazzuolo 16; Bagnacavallo, Vita, Only Sport 14; C. Erika, Bagnara 13; B. Tuliero, S. Potito, C. Guelfo, S. Rocco 12; R. Voltanese 7; Conselice 5.

Girone N: St. Rossa-P. Fuori 1-1. Classifica: Vecchiazzano 25; Marina 22; Fiumanese 18; S. Pancrazio 17; Gs Romagna, St. Rossa 15; Low Street, F. Zarattini 12; Dep. Roncadello, Valmontone, P. Fuori 10; Real 9; Godo 3; S. Zaccaria -3.

Terza Categoria, 10ª giornata. Girone A: C. Albero-S. Romagna 3-0, Coyotes-J. Cervia 0-1, E. Mattei-Bisanzio 4-0, P. Marina-Atlas 2-2. Classifica: P. Marina 25; C. Albero 18; Atlas, Mezzano 16; Carpinello 15; Pol. Camerlona, P. Corsini 13; Coyotes 11; Cervia 10; Bisanzio 7; Monti 6; E. Mattei 5; S. Romagna 4.

Girone B: M. Bubano-Biancanigo 1-2. Classifica: Sp. Lugo 19; Brisighella, Prada, P. L. Reda 17; Biancanigo 14; Lugo 12; Vatra, Ulisse&Penelope 11; Giovecca 10; Marradese, M. Bubano 8; Lectron 4; Villanova 2.

