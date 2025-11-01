Seconda e terza categoria. Coppa Toscana e Fringuelli, i risultati

Nel secondo turno della Coppa Toscana di Seconda Categoria hanno passato il turno il San Clemente (successo per 2-1 a Pelago); La Lanterna, che sul campo della Virtus Comeana si è imposta per 5-4 dopo i rigori; la Laurenziana (3-0 casalingo al Sesto Calcio); la Floriagafir Bellariva, che ha espugnato il campo del Sagginale, pareggiando per 2-2 e imponendosi per 5-4 ai rigori. Il Mercatale è stato eliminato perdendo per 2-0 a Castellina in Chianti, mentre il Capraia è stato battuto per 1-0 a Corazzano.

Nel posticipo di giovedì l’Impruneta Tavarnuzze ha battuto per 4-3 la Dinamo Florentia. Sancat-Bagno a Ripoli è stata posticipata al 5 novembre.

Nel secondo turno della Coppa Fringuelli di Terza Categoria si qualificano in casa Antellese (4-0 sul Tosi), Vicchio Sandro Vignini (2-1 sul Londa), Atletico Valdipesa (1-0 sull’Atletico Esperia) e Peretola (3-1 sulla San Salvi Sancat). Lacalenzanese espugna per 5-1 il campo del Quinto. Passano dopo i rigori Galleno (7-6 sul Calasanzio) e Malmantile (6-5 sul Ponte a Elsa). Giovedì il Cavallina ha battuto per 3-0 in trasferta la Rontese.