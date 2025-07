Seconda e terza categoria. Impruneta Tavarnuzze quante conferme

In Seconda Categoria l’Impruneta Tavarnuzze ha confermato tutti dopo l’ottima stagione 2024/2025, culminata nei play-off. Rimane il direttore sportivo Massimo Nelli, con l’allenatore Lorenzo Andreucci, il suo vice Duccio Mazzoni e il preparatore atletico Marco Pratellesi. Confermata anche buona parte della squadra: tra i pochi che lasciano, il capitano Lapo Bellucci. Il Bibe non parteciperà al campionato di Seconda Categoria, dopo la riunione con il Porta Romana, da cui era nato qualche anno fa. Parte del gruppo dirigenziale ha raggiunto la storica società fiorentina, però altri dirigenti stanno valutando di partecipare comunque alla Seconda Categoria, mantenendo il titolo sportivo conquistato dal Bibe, ma con un nuovo nome.

In Terza Categoria il Pian di San Bartolo ha un nuovo allenatore, che sostituisce Gabriele Fabbri, passato all’Albereta San Salvi in Seconda Categoria. Si tratta di Vladimir Tarabusi, ex calciatore della squadra, che nello scorso campionato faceva parte dello staff e nella stagione 2025/2026 verrà promosso.