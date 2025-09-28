Seconda Il Serricciolo ospite del Segromigno mentre la Villafranchese sfida il Valfreddana. Luci punate su Pontremoli-Monzone. Il San Vitale Candia a caccia del bis

Scatta questo pomeriggio alle ore 15,30, la giornata numero due del campionato di Seconda Categoria. È già esame di riparazione per il Ricortola costretto a riordinasi nelle idee e negli atteggiamenti, partendo dalla sconfitta registrata all’esordio sul campo dell’ambizioso Vorno. La sfida nelle vicinanze di via Delle Pinete contro una delle favorite alla vittoria finale qual è il Corsanico, per la comitiva di Rossano Brizzi è già tappa importantissima sia a livello psicologico che per la graduatoria. Nell’occasione i versiliesi di Mazzei non sono affatto disponibili a cedere terreno, animati dalla volontà di confermare le ottime qualità e soprattutto di dare corpo al progetto- programma di ritornare sul palco della Prima categoria.

Forti della convincente prestazione, il Pontremoli si appresta ad affrontare in un derby sentito il Monzone. Sarà il “Nene Romiti“ a collaudare la squadra di Alessandro Fini. "Il Pontremoli – dice il tecnico dei biancorossi– è una squadra forte, ritenuta da tutti favorita al successo finale perché dottatasi di giocatori di categoria. Dovremo giocare molto la palla cercando di imprimere alla manovra continui cambi di marcia. Mi aspetto una prestazione straordinaria sotto il profilo della concentrazione e dell’impegno, convinto che sapremo farcì rispettare". Di contro i biancoazzurri che si calano nella contesa votati alla ricerca del massimo della posta in palio per confermare tutto il suo valore di squadrone.

Primo impatto interno della stagione per il San Vitale, oggi, ai Ronchi in via dei Lecci contro i cugini del Don Bosco Fossone. Fuori porta per Serricciolo, Villafranchese e Atletico Carrara, rispettivamente impegnati in casa della Folgore Segromigno, della Valfreddana e del Massarosa. Tutte e tre le formazioni sanno benissimo, che, non sarà un’uscita turistica, anzi, stavolta in campo ci dovranno andare squadre in grado di lottare dal primo all’ultimo minuto, senza concedersi pause, né lasciare ai padroni di casa la benché minima possibilità di farsi belli, anche se la loro statura è importante.

Debutto fra le mura amiche, si fa per dire, della Gragnolese, al “Luni Paper Arena“ di Fivizzano impegnata contro l’altra portaerei Vorno. "La squadra ha lavorato alla grande in questi giorni – ha detto il ditti Pennucci –, tutti si rendono conto delle difficoltà dell’incontro. Noi dovremmo mettere delle cose dentro il campo, quelle cose che i lucchesi metteranno sicuramente, se ci riusciamo sono convinto invertiremo il pronostico".

Ebal.