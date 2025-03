Seconda La Fivizzanese tasta il polso al Segromigno

In un campionato di Seconda Categoria dove lo spettacolo non è mai stato un optional, a sette tappe al traguardo la classifica dice Fivizzanese punti 55, Carrarese Giovani 52. Volata a due incertissima e palpitante. In realtà, l’affrettata ipotesi del “tutti a casa“ non è mai stata sposata dal ds mediceo Tornaboni: "La sconfitta contro il Dallas ci mortifica per come è maturata ma è destinata nel farci ritrovare la compattezza in virtù di tante rabbiose reazioni individuali che per variegati motivi finiscono per condensarsi nell’atto agonistico. Non v’è dubbio che in questa fase di stagione, la tonicità psicofisica della Fivizzanese sul campo del Segromigno debba immediatamente ricaricarsi di energie nervose esaltando il vero valore di squadra".

Carrarese Giovani in uno stato di forma superiore, si cala in casa del Pontasserchio per mettere a segno la grande impresa. Domani (ore 15) al “Giannetti“ c’è Monzone (punti 43)-Villafranchese (41), un derby che assume proporzioni e attenzioni del tutto particolari. Non è neppure di secondo piano il fatto che i biancorossi e gialloneri, in primi all’interno della zona playoff, i secondi con tutti e due i piedi fuori ma con possibilità (tante) di rientrarvi. Il presidente del Monzone Andrea Sisti, senza tanti giri di parole ha detto: "Vinciamo? C’è lo chiede la classifica, la nostra gente. Massimo rispetto per un avversario di assoluto valore. Calma e determinazione se vogliamo raggiungere l’obiettivo". Ma il tecnico Gian Luca Conti cosa dice del derby? "Sarà una gara importantissima per noi ma non decisiva o determinante. La squadra è in salute e faremo di tutto per superrare il Monzone".

A Marina di Massa c’è Ricortola- Pontremoli Fc. Altro derby ma dai tenui colori di una classifica che per entrambe va assolutamente rimpolpata di punti pesanti in proiezione salvezza. Il turno si completa con le partite Pieve San Paolo-San Vitale, Filattierese-Massarosa e Dallas Romagnano-Atletico Carrara.