SECONDA sconfitta in casa. Troppo Niang per il Moie. Alma Fano cala il tris
MOIE VALLESINA 1 ALMA FANO 3 MOIE VALLESINA: Panfoli, Giampaoletti (15’ st Cameruccio), Gregorini, Carboni, Mercurio, Marini, Sassaroli (8’ st Costantini), Pierpaoli,...
MOIE VALLESINA: Panfoli, Giampaoletti (15’ st Cameruccio), Gregorini, Carboni, Mercurio, Marini, Sassaroli (8’ st Costantini), Pierpaoli, Lorenzetti, Serpicelli (35’ st Nardone), Paolucci (40’ st Drhzbliak). All. Rossi
ALMA FANO: Santini, Scarlatti, Giacomelli, Omiccioli (45’ st Di Letizia), Fontana, Saponaro, Sabatini (28’ st Frulla), Mattioli, Niang (40’ st Gucci), Malshi (24’ st Arpaia), Pierpaoli. All Omiccioli.
Arbitro: Eddin di Pesaro
Reti: 28’ pt e 29’ pt Niang, 38’ pt Lorenzetti, 35’ st Arpaia.
Secondo stop di fila, e ancora casalingo, per il Moie Vallesina. Stavolta al Pierucci passa l’Alma Fano, che rialza la testa. Fatale la prima mezz’ora alla squadra di Rossi, con i granata che dominano passando in doppio vantaggio nel giro di un paio di minuti, con la doppietta di Niang dopo una rete annullata in precedenza a Mattioli. Lorenzetti riapre la sfida. Nella ripresa il Moie recrimina invano per un fallo su Paolucci. Poi Arpaia chiude la gara.
