Seconda Vola la Fivizzanese . Monzone, momento felice

La ventunesima giornata del campionato di Seconda Categoria consacra la Fivizzanese, splendida capolista in solitario. Medicei, sempre in partita, contro il mai domo Pieve san Paolo soffrono, poi la loro supremazia è premiata dalle reti dei “senatori“ Mencatelli e Valentini. Un successo quello di domenica che va ad avvalorare maggiormente le ambizioni della truppa affidata a Davide Duchi per salire in Prima. Aria soffocante, invece, in casa del Dallas Romagnano dopo la battuta di arresto subita di fronte al pubblico amico contro una lanciatissima Carrarese Giovani, impegnata a rincorrere la capolista Fivizzanese.

Cinque mesi per raccogliere i frutti di una semina a tappe, con un ultimo innesto operato su un tralcio che aveva indubbiamente bisogno di essere rinforzato con l’arrivo tra i pali di Luca Gabrielli. Alessandro Fini, tecnico del Monzone può oggi sbandierare in faccia a tutti la sua “verità“, quella sostenuta anche nei momenti delicati. Con la vittoria sul Migliarino, i biancorossi hanno messo insieme l’undicesima vittoria e i trentanove punti valgono il quarto posto in classifica.

"Il fatto che continuiamo a migliorarci ancora – afferma il presidente Sisti –, è dato significativo adesso che andiamo incontro alla bella stagione. Vincere sui pisani non è merito da poco: significa che, finalmente, la squadra sa essere all’altezza della situazione. Adesso ci dobbiamo preoccupare del derby in casa della Fivizzanese".

In coda colpo grosso del Pontremoli, che vincendo sui cugini della Filattierese si è tirato fuori dall’area inquinata dei playout. Ritrova il sorriso del successo la Villafranchese che con un gran gol di Conedera supera a fatica il San Vitale. Troppo forte il Massarosa per l’Atletico Carrara sconfitto. Ricortola interpretando al meglio con grande sagacia tattica l’incontro si è visto costretto al pareggio contro il Segromigno.