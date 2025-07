Secondo successo consecuTIvo. Il Bagno Adele/Cinquini Costruzioni si aggiudica l’ambito torneo "E’ Bello a 7»

Il Bagno Adele/Cinquini Costruzioni concede il bis e fa suo, per il secondo anno consecutivo, il torneo "E’ Bello a 7". Lo fa nuovamente contro la Termoidraulica Rosi, dopo una bella partita conclusasi 4-2,. Decisivi Scaranna e Mattia Morelli (il primo è un ex, mentre il secondo è fresco di riconferma nelle fila del Viareggio), rispettivamente miglior giocatore della finale e miglior giocatore del torneo, con una doppietta ciascuno. Vana la doppietta di Coppola (capocannoniere del torneo con 9 reti totali) per la Termoidraulica Rosi. A chiudere il cerchio le belle parate del portiere Manfredi (eletto miglior portiere) e il premio a Limberti (miglior giovane). E pensare che entrambe le squadre, causa l’aver mancato il primo posto nei rispettivi gironi, erano dovute passare dalle forche caudine degli spareggi. Spareggi vinti 4-2 col Farnesi C7 (Rocchiccioli 2, Belluomini, Minichino/Bartoli,Laucci) e 3-2 contro il Pellegrini Costruzioni (Coppola 2, Sereni/Marsili, Passaglia). Più agevoli, invece, i successi in semifinale per 7-1 contro il Bagno Ester (Belluomini 2, Cerri, Frusteri, Limberti, Morelli, Pacini/Arcidiacono) e per 6-4 contro l’Idroservice (Coppola 3, Sereni 2, Del Bucchia/Luisotti 3, Gigliotti). BAGNO ADELE: Manfredi, Del Mancino, Rocchiccioli, D’Alessandro, Minichino, Belluomini, Pacini, Morelli, Scaranna, Limberti, Cerri, Frusteri, Di Natale. All. Parisi. TERMOIDRAULICA ROSI:Tartarini, Carfora, Morandini, Dal Pino, Biasci, Coppola, Bertelli, Del Bucchia, Trentacosti, Aquillante, Coppola, Belli. All. Rosi.

Sergio Iacopetti