Secondo successo di fila dei cremisi. Possanzini elogia il Tolentino: "Porta inviolata da quattro turni»

Tolentino in risalita, grazie al secondo successo consecutivo, il primo in casa dall’inizio del campionato. Ne hanno fatto le spese prima l’Urbino, poi l’Urbania. Ora si guarda avanti con fiducia. "I ragazzi piano piano stanno prendendo consapevolezza di quella che è la nostra identità - ha detto dopo la vittoria di domenica l’allenatore Matteo Possanzini - e riescono a superare meglio le difficoltà, come nella partita con l’Urbania, che ha fatto una prestazione notevole a livello difensivo. Sono contento, perché è la quarta volta su sei gare che non prendiamo gol, ed è questa l’aspetto primario, ma adesso dobbiamo migliorare anche le nostre scelte negli ultimi venti metri. Intanto teniamoci stretta questa seconda vittoria di fila".

Dunque un buon viatico in vista del derby con la forte Civitanovese, in programma domenica in riva all’Adriatico. Ma che Tolentino sta nascendo dopo i vari movimenti di mercato delle ultime settimane? In porta c’è il giovane Orsini (classe 2006), ma domenica in panchina sedeva anche Matteo Bucosse, rientrato nell’organico cremisi. In difesa ci sono gli inamovibili Di Lallo, Mercurio e Lanza, con Tomassetti che può giocare su entrambe le fasce e, all’occorrenza, pure a centrocampo. Nella zona nevralgica è tornato capitan Frulla (che ha pure segnato il gol-partita su punizione), ma è assente per infortunio Bracciatelli. In compenso ha debuttato il neoarrivo Cancelli (poi uscito per un risentimento muscolare; al suo posto è entrato Santoro, altra new entry della settimana scorsa) al fianco di Nasic e Borrelli. In avanti Possanzini ha fatto debuttare l’attaccante argentino Martin Garcia, proveniente proprio dalla Civitanovese, mentre come laterale di spinta ha schierato un altro under, Salvucci, classe 2003. Nei prossimi giorni vedremo se la società farà ulteriori mosse in entrata o in uscita.

