Segna ancora Granucci. Fra Ponte e Fratres è 1-1

Fratres Perignano 1 Ponte Buggianese 1

FRATRES : Serafini, Regoli, Mogavero (42’ st Brisciani), Gamba, Genovali, Lucaccini R, Meucci (31’ st Atzina), Zocco (10’ st Misseri), Taraj, Viola, Rossi. A disp. Becherini, Mariani, Badalassi, Lupi, Rodi, Ricci. All. Fanani.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Prati, Lucaccini F. (45’ st Sgherri), Palmese, Chelini (12’ pt Aiazzi), Kapidani, Martinelli, Provinzano, Granucci, Asara (22’ st Gargani), Fantini (35’ st Sali). A disp. Calu, Ferrari, Sanzone, Bellandi, Pievani. All. Vettori.

Arbitro: Biangini di Lucca.

Marcatori: 20’ st Mogavero, 27’ st Granucci.

In casa del Fratres Perignano il Ponte Buggianese va sotto di un gol, ma poi pareggia per 1-1, e mantiene intatte le possibilità di salvarsi nel girone A, dove occupa il terzultimo posto, grazie ai 21 punti fin qui conquistati.

La cronaca. Il primo tempo giocato dai pontigiani non è bello, visto che soffre tanto la spinta incessante della squadra pisana. La pressione della squadra di casa è veramente costante e vede in Rossi l’uomo più pericoloso. In più i pontigiani devono fare i conti con l’infortunio di Chelini, che porta mister Vettori ad inserire Aiazzi, e a spostare Prati in mezzo alla linea di difesa biancorossa.

Nella ripresa i padroni di casa attaccano ancora e vanno in gol al ventesimo: Mogavero prende palla da fuori area e fa partire un tiro che si insacca alle spalle di Rizzato. Il Ponte Buggianese reagisce e impatta dopo sette minuti con il solito Granucci. Fantini e Sali nel finale sfiorano il colpaccio, mentre il Perignano risponde con Misseri, che però non inquadra lo specchio della porta. Nei minuti finali si fa male il pontigiano Lucaccini, che prende una brutta botta in testa. Per lui è necessario l’intervento dell’auto medica, che lo porta all’ospedale. Fortunatamente nulla di grave per l’esterno pontigiano.

Simone Lo Iacono