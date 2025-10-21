Sei vittorie su sei gare giocate. La Rondinella ha messo il turbo: "Merito della nostra mentalità"

La Rondinella Marzocco non è solo una squadra che vince, è la vera, inattesa, padrona del Girone B di Eccellenza. Dopo sei giornate, il ruolino di marcia della formazione guidata da Stefano Tronconi è semplicemente perfetto: sei vittorie su sei. Un cammino a punteggio pieno che ha già scavato un solco profondo tra i biancorossi e il resto della classifica: quattro punti di vantaggio su Grassina e Mazzola, sei sulla Sansovino e addirittura undici sull’Antella. Un distacco che sa già di una vera e propria fuga. L’impronta del tecnico Tronconi data al suo gruppo sembra perfetta per aver trasmesso concretezza, organizzazione e una mentalità vincente che per ora non conosce pause.

Mister Tronconi, sei vittorie su sei: qual è l’elemento che ha fatto davvero la differenza?

"E’ uno solo e non è banale: la mentalità del gruppo. Devo essere sincero: mi aspettavo una squadra solida, ma il modo in cui i ragazzi sono scesi in campo fin dalla prima giornata, con fame e concentrazione, è andato oltre ogni previsione".

I punti forza della squadra?

Abbiamo lavorato tantissimo sulla compattezza difensiva e sulla concretezza e la spietatezza in attacco. La coesione nello spogliatoio ha fatto il resto: è un gruppo di giocatori che pensa alla Rondinella".

C’è un limite a questo sogno biancorosso e fino a dove può arrivare questa marcia trionfale?

"L’entusiasmo è alle stelle, e fa piacere che i tifosi tornino a sognare. La mia risposta da tecnico deve restare pragmatica: pensare solo alla prossima partita. Dobbiamo togliere dalla testa dei ragazzi l’idea di guardare la classifica: il campionato è ancora lungo, pieno di insidie. Se pensiamo troppo in là, rischiamo di inciampare".

Fin dove potete arrivare?

"Pensiamo a vivere alla giornata mantenendo la stessa umiltà e la stessa ferocia agonistica dimostrata finora".

Giovanni Puleri