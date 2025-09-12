Semaforo verde per la Promozione. Lampo, Ponte e Casalguidi al via

Insieme all’Eccellenza domenica prenderà il via anche il campionato di Promozione. Prima giornata con calcio d’inizio fissato alle 15.30. Il Ponte Buggianese inizia l’avventura post-retrocessione dal Pertini, dove arriva il Settimello. Dopo lo 0-0 nella prima gara del triangolare di Coppa Italia, i pontigiani cercano i tre punti per iniziare bene il cammino in campionato. Non va però sottovalutata la formazione fiorentina, che da buona neo-promossa cercherà di far bene, spinta anche dalla vittoria per 2-1, conquistata nel turno di Coppa giocato contro lo Jolo.

Il Lampo Meridien scatta dai blocchi di partenza e si proietta nel pratese per affrontare lo Jolo. L’obiettivo stagionale da raggiungere è quello di centrare i posti utili per disputare gli spareggi dei playoff. Note positive sono emerse dalla gara di Coppa Italia, vinta per 2-0 contro il Casalguidi. Una squadra tatticamente equilibrata, compatta e pronta a sfruttare ogni situazione propizia per andare in rete: questi i primi spunti segnalati dal match di Coppa. Anche se siamo solo all’inizio della stagione si vede che il lavoro del nuovo tecnico Marco Benesperi sta già dando buoni risultati. Sulla formazione che scenderà in campo il tecnico azzurro avrà ampia possibilità di scelta: tutti i giocatori a disposizione.

"Sono contento del rendimento dei ragazzi nelle due gare di coppa: chi ha visto le partite sa come sono andate le cose. Certo, sono state due partite condizionate da errori tecnici ed è chiaro che dovremo migliorare sotto questo aspetto. La prestazione però c’è stata ed è da questo punto che dobbiamo ripartire". Mister Ivan Paolacci ha così presentato il debutto in campionato del Casalguidi, con i canarini che esordiranno tra le mura amiche nel primo turno del girone A di Promozione. L’avversario sarà l’Urbino Taccola, già affrontato nella scorsa annata. Curiosamente, entrambe le sfide tra la squadra allora guidata da Marco Benesperi ed il sodalizio pisano si chiusero sull’1-1. Paolacci, che effettuerà le convocazioni stasera al termine dell’ultima seduta di allenamento, dovrà fare a meno di Alessandro Bonfanti, Dani e De Simone, infortunati. Potrebbe però recuperare il convalescente Robusto, da inserire magari a gara in corso. E l’obiettivo è facilmente intuibile: cercare di partire con il piede giusto, provando a conquistare i primi tre punti stagionali.