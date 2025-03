Semifinale di Coppa Italia di Promozione. Coli doppietta, ma non basta. Atletico, peccato

Si ferma in semifinale la corsa dell’Atletico Maremma in Coppa aitalia di Promozione. La formazione di Fabio Lorenzini è stata battuta 3-2 in casa dai pisani del San Giuliano. Ko casalingo quindi per i rossoverdi che avevano sognato di poter accedere alla semifinale del torneo dopo essere passati in vantaggio con Coli, poi autore di due reti. Ma il San Giuliano si è dimostrato una formazione tonica e qualitativamente forte. ATLETICO MAREMMA: Beligni, Presicci, Sabatini N., Rigutini, Ferraro, Gentili, Vettori, Amorfini, Coli, Rodriguez, Picchianti. A disposizione: Iacoboaea, Cozzolino, Sabatini C., Sarzilla, Ciolli, Forieri, Rosi, Scozzafava. All. Lorenzini.

SAN GIULIANO: Artal, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Bozzi, Carani, Bindi, Niccolai, Di Paola, Doveri, Brega. A disposizione: Rita, Pasquini, Lorenzini, Cantini, Nacci, Ruglioni, Doveri, Ghelardoni M., Benedetti. All. Roventini.

Arbitro: Bernardini di Piombino.

Reti: 7’, 35’st Coli, 15’ Doveri, 4’ st Di Paola, 37’st Benedetti.