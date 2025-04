Semifinale play-off: Cenaia sfida Castelnuovo per un posto in finale

Oggi, alle 15, al "Favilli-Pennati" di Cenaia, semifinale play-off tra i padroni di casa che hanno terminato il campionato al secondo posto e il Castelnuovo al quinto, ma con soli due punti di differenza: 50 contro 48. In caso di parità al 90’, si disputeranno due supplementari e, se perdurerà il pareggio, vincerà la squadra meglio classificata in campionato e, cioè, i verdearancioni di Nicola Sena.

Intanto la società gialloblu, nei giorni scorsi, sul proprio sito, ha partecipato ufficialmente al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco citando la frase: "Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli", pronunciata dal pontefice nel corso di un’udienza privata con la Nazionale, nel 2019.

Questa, invece, l’analisi del pre-gara da parte di Vangioni. "Ci siamo allenati con il solito impegno da parte di tutti – commenta il trainer – , sapendo di dover incontrare una squadra forte e che dobbiamo vincere per superare la semifinale play-off, dato che il pareggio farebbe felice soltanto il Cenaia. Ho in mente di impostare la squadra inizialmente in un certo modo, per poi, con alcuni cambi, a seconda di come sarà il risultato in quel momento, cercare di capovolgere la situazione e sorprendere il Cenaia".

"I nostri avversari – dice Vangioni – sono forti in ogni reparto e fin dall’inizio dovremo stare molto guardinghi e non permettere loro di andare in gol; tutto diventerebbe sempre più difficile".

Nel Castelnuovo mancherà il centrocampista Fall per squalifica e, probabilmente, anche Rossi reduce da un infortunio. Torna a disposizione Grassi, operato al menisco dal dottor Luca Magistrelli il 7 marzo scorso, nel reparto di ortopedia del Noa di Massa. Sicuramente non sarà al meglio della condizione, ma avere in campo un giocatore di tale esperienza e tecnica sopraffina, con oltre 500 partite tra i professionisti, dà tranquillità e sicurezza; inoltre è un pericolo costante, in particolare sui calci di punizione diretti. Per il Cenaia in campionato 14 vittorie, 8 pareggi contro 8 sconfitte; per il Castelnuovo 14 vittorie, 6 pareggi, contro 10 sconfitte.

Dino Magistrelli