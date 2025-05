Semifinale playoff Chiesanuova-Tolentino: tutto esaurito al Sandro Ultimi

Da ieri, all’incirca ora di pranzo, non c’è più un biglietto per prendere posto al "Sandro Ultimi" domani per la semifinale playoff tra Chiesanuova e Tolentino. L’impianto della frazione sarà totalmente gremito da circa 450 spettatori, di questi più di 200 cremisi, comunque non pochi in rapporto alla capienza. A Tolentino ci si è lamentati, gli ospiti avrebbero gradito più tagliandi, ma questo è come spiega il direttore sportivo biancorosso Ivan Menghi (foto): "Sono situazioni che accadono anche da altre parti, il Sandro Ultimi è omologato per un tot di spettatori al suo interno e noi abbiamo semplicemente ottemperato alle norme e a quanto disposto dalla Questura. Ci siamo guadagnati sul campo il diritto a disputare in casa questo primo turno di playoff e non vedevamo l’ora, ricordando inoltre che la scorsa annata abbiamo giocato sempre in trasferta compresa la semifinale playoff con il Castelfidardo". Domani parola al campo. L’ultima volta in casa contro il team di Passarini è finita male ma stavolta avrete due risultati a disposizione nonché il vantaggio dell’esperienza fatta lo scorso anno. "Vero, faremo tesoro dell’esperienza di dodici mesi fa e magari saremo meno emozionati rispetto ad allora, perché forse più che bloccati dal punto di vista atletico, lo fummo emotivamente. Peraltro la condizione fisica rappresenta per noi una grossa incognita visto che, a differenza del Tolentino, non giochiamo una partita ufficiale addirittura dal 6 aprile. Siamo consapevoli di affrontare un avversario di assoluto livello, capace di effettuare una grande rimonta e contraddistinto da valori tecnici, nel gioco e a livello individuale, che potrebbero portare la squadra fino in fondo in questi playoff. Noi abbiamo due risultati a favore è vero, ma pensare al pareggio sarebbe un grave errore".

Andrea Scoppa