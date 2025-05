Semifinale playoff: Folgore Castelraimondo sfida Belfortese per un posto in finale

Domani alle 16.30 sarà dato il via alla semifinale playoff di Prima categoria tra Folgore Castelraimondo e Belfortese, al termine si saprà chi affronterà il Borgo Mogliano nella finale del girone.

Qui Castelraimondo. "Sono gare – osserva Angelo Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo – con biglietto di sola andata trattandosi di partite secche in cui molto dipenderà dagli episodi, dalla condizione fisica e mentale dei giocatori. Affronteremo un avversario forte che può contare su ottime individualità. Siamo pronti dopo avere fatto una lunga rincorsa, con uno strepitoso girone di ritorno, che ci ha permesso di conquistare i playoff in anticipo e la Coppa Marche, ma tutto ciò non ci basta". La Folgore dovrà stare attenta alla Belfortese. "Troveremo una squadra – aggiunge il tecnico – costruita per un torneo di vertice ed ecco perché dobbiamo pensare a noi stessi e a ripetere quanto fatto finora".

Qui Belforte. "Ci attende – spiega il diesse Federico D’Ascenzo – una gara difficile contro una squadra costruita per stare in alto e giocheremo a casa loro, siamo molto motivati avendo centrato i playoff che erano l’obiettivo di inizio stagione". È una Belfortese che non ha alternative. "Abbiamo solo la vittoria per passare il turno e magari può essere meglio così perché non quando si hanno a disposizione due risultati su tre ci si potrebbe sentire più tranquilli". A Castelraimondo la squadra non sarà sola. "C’è entusiasmo in un paese di 1.800 persone – conclude D’Ascenzo – considerando che all’esordio in assoluto in Prima categoria abbiamo centrato i playoff".