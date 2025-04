Semifinale playoff: Larcianese sfida Lunigiana Pontremolese per un posto in finale

Semifinale playoff attesissima quella si vive a Larciano. Domani la Larcianese alle 16 incrocerà le armi contro la Lunigiana Pontremolese. Ai viola servirà la classica impresa in trasferta per qualificarsi alla finale contro la vincente di Pietrasanta-Forte dei Marmi. La Larcianese ha guadagnato l’accesso ai playoff classificandosi al sesto posto e, per superare il turno, la squadra di mister Cerasa dovrà necessariamente vincere. Infatti, se al termine dei tempi supplementari il risultato fosse ancora in parità, passerebbe la Pontremolese in virtù della migliore classifica che ha avuto al termine del campionato. Nelle ultime quattro stagioni disputate per la Larcianese è la terza volta che raggiunge gli spareggi dei playoff e nella passata stagione li ha sfiorati per appena un punto.

Questi risultati positivi sono motivo di soddisfazione ed orgoglio sia per la dirigenza viola che per il tecnico Maurizio Cerasa e anche nella gara odierna i viola scenderanno in campo consapevoli delle difficoltà ma con le intenzioni di vincere e di passare il primo turno. Per accedere al campionato di Eccellenza il cammino sarà lungo: ccorrerà vincere il playoff del proprio girone, poi disputare poi altre due partite con le vincenti degli altri spareggi a livello regionale. Una delle quattro formazioni sarà il San Giuliano, ammesso per i meriti derivanti dall’avere disputato la finale di Coppa Italia Promozione.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, l’allenatore Cerasa scioglierà gli ultimi dubbi nella giornata di oggi. Sono leggermente acciaccati due difensori titolari, Tafi e il capitano Porciani, anche se in casa viola si sta lavorando per il loro completo recupero fisico. Nella trasferta in Lunigiana la Larcianese sarà seguita da un discreto numero di tifosi, che sosterranno la squadra in un campo molto ostico. Arbitrerà la partita Gianluca Bueddu della sezione di Prato.

Massimo Mancini