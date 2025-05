Semifinale playoff Prima categoria: Maranello-San Vittore al 'Ferrari'

Sarà Maranello-San Vittore la semifinale playoff regionale di Prima categoria, domenica alle 16.30 al ’Ferrari’, mentre l’altra sfida è San Secondo-Bellaria, chi vince gioca domenica 2 giugno la finale che assegna il pass diretto in Promozione, ma già tutte e quattro sono certe del salto di categoria. Con il passaggio dei gironi di Promozione da 18 a 17 squadre le 10 modenesi al via (Castelfranco, Sanmichelese, La Pieve, Castelnuovo, Solierese-Ganaceto, Montombraro, Camposanto, United Carpi, Medolla e Maranello) saranno tutte insieme nel girone ’B’. Nel girone ’A’ vanno infatti le 4 piacentine, le 6 parmensi e 7 delle 14 reggiane, mentre le altre 7 completeranno il ’B’ con le 10 modenesi. Intanto, per quanto riguarda il mercato, in Prima la Vis San Prospero ha annunciato l’addio da mister Massimiliano Ronchetti, "una decisione molto sofferta per i rapporti umani e valori sportivi che Ronchetti ha messo a disposizione sul campo", si legge nella nota. Come anticipato ieri in Seconda l’Ubersetto ha confermato lo staff con mister De Luca, il vice Quartieri, il preparatore Dello Preite, quello dei portieri Moscardini e il team manager Nelli.

