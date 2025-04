Semifinale playoff Promozione Toscana (girone A). Super derby versiliese. C’è Pietrasanta-Forte

E venne il giorno del super derby della Versilia storica nella semifinale secca dei playoff del girone A di Promozione Toscana. Pietrasanta e Forte dei Marmi si sfidano oggi alle 16 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta in quella che di fatto è la prima delle quattro finali da vincere per chi vuole salire in Eccellenza (seguiranno infatti nelle prossime domeniche la finale playoff di girone e poi semifinale e finalissima del quadrangolare di spareggio fra le tre vincenti dei playoff di girone ed il San Giuliano che è già alla Final Four tramite la Coppa regionale).

Questo pomeriggio il sentitissimo incontro sarà diretto dall’arbitro Tommaso Bulletti di Pistoia, con guardalinee Alessandro La Veneziana di Viareggio e Fabio Nesi di Pistoia. L’altra semifinale del girone è fra Lunigiana Pontremolese e Larcianese. Si gioca in gara secca sul campo della meglio piazzata in regular season: i padroni di casa hanno anche due risultati su tre per andare in finale di girone (col pareggio al termine dei tempi regolamentari però si andrà ai supplementari... e se anche lì dovesse persistere il segno X allora niente rigori e ospiti eliminati).

Qui Pietrasanta. Assenze pesanti nei biancocelesti dato che ’Beppe’ Della Bona (a destra in foto) è senza Mattiello (ha smesso), Alessandro Remedi (via con la Nazionale di beach soccer) e Fabio Biagini (infortunato). Problemi tendinei pure per Bartoli e Szabo: il difensore mancino 2005 però è recuperato e sarà titolare mentre il versatile rumeno farà la prova decisiva prima di pranzo. Con Szabo out la coppia d’attacco è Bruzzi-Falorni.

Qui Forte dei Marmi. Gli squali devono vincere col Pietrasanta anche se nei due precedenti stagionali non ci sono mai riusciti (sconfitta 2-1 all’andata e pari 1-1 al ritorno in campionato). Luca Cagnoni (a sinistra in foto) recupera il difensore Francesco Sodini mentre restano fuori i lungodegenti Nicola Sodini, capitan Lossi e Credendino (forse in extremis convocabile... e obiettivo di mercato proprio dei cugini pietrasantini). Stringerà i denti Rodriguez nonostante i fastidi muscolari. Il modulo è il 4-2-3-1.

Simone Ferro