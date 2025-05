Semifinali Coppa Uisp 2024-’25: Unione Valdelsa-La Serra e Le Cerbaie-Casotti in campo

Sono Unione Valdelsa-La Serra e Le Cerbaie-Casotti le due semifinali di Coppa Uisp 2024-’25, trofeo riservato alle squadre di A1 che non prendono parte alle finali ’scudetti’ e alle promosse dall’A2. Questo l’esito dell’ultima giornata dei quattro gironi eliminatori. Entrambe si disputeranno stasera alle 21.30, la prima al Brandani di Montelupo, la seconda a Cambiano. Le due vincitrici, poi, si sfideranno per alzare al cielo il trofeo sabato prossimo al Cecchi di Limite sull’Arno. Sempre sabato pomeriggio si disputeranno invece le semifinali delle altre due competizioni della post season del campionato amatoriale dell’Empolese Valdelsa.

Per quanto riguarda la Coppa del Circondario (al via le compagini piazzate dal decimo al tredicesimo posto in A1 e quelle dal primo al sesto di A2 ) a contendersi un posto in finale saranno, da un lato del tabellone Molinese e Boccaccio e dall’altro San Gimignano e Malmantile United. Infine, tutte appartenenti al girone A di A2 le quattro squadre approdate in semifinale di Coppa Amatori, con i seguenti accoppiamenti: Montespertoli-Pitti Shoes e Mastromarco-Monterappoli. In questi ultimi due casi appuntamento poi a settimana prossima per le due finali: giovedì 22 maggio alle 21.30 al Pagni di San Miniato Basso quella di Coppa del Circondario, il giorno dopo alla stessa ora al Biagioli di Santa Maria quella di Coppa Uisp. Di seguito ecco il quadro completo degli ultimi risultati e delle classifiche finali dei gironi eliminatori.

Coppa Uisp Girone E: Massarella-Scalese 2-2. Riposava: Casotti. Classifica: Casotti 4; Massarella 2, Scalese 1.

Girone F: Unione Valdelsa-Castelnuovo 2-1. Riposava: Fibbiana. Classifica: Unione Valdelsa 4; Fibbiana 2; Castelnuovo 1.

Girone G: La Serra-Strettoio Pub 2-1. Riposava: Gavena. Classifica: La Serra, Strettoio Pub e Gavena 3.

Girone H: Sovigliana-Usap 1-3. Riposava: Le Cerbaie. Classifica: Le Cerbaie 6; Usap 3; Sovigliana 0.

Coppa Circondario, Girone M: Gs Vico-Molinese 0-1; Le Botteghe-4 Mori 0-2. Classifica: Molinese 7; 4 Mori e Gs Vico 4; Le Botteghe 1.

Girone N: Staggia-Ortimino 5-0; Stabbia-Malmantile United 3-1. Classifica: Malmantile United e Staggia 6; Stabbia 4; Ortimino 1.

Girone O: Boccaccio-Fiano-Certaldo 3-1; sciano-Arci Cerreto Guidi 5-2. Classifica: Boccaccio 9; Sciano e Fiano Certaldo 4; Arci Cerreto Guidi 0.

Girone P: Valdorme-Vinci 1-0; San GImignano-Corniola 2-1. Classifica: San GImignano 7; Valdorme 5; Corniola 4; Vinci 0.

Coppa Amatori, girone Q: San Pancrazio-Spicchiese 4-1. Riposava: Montespertoli. Classifica: Montespertoli 6; San Pancrazio 3; Spicchiese 0.

Girone R: Monterappoli-Borgano 4-0; Brusciana-Virtus Tavarnelle 3-1. Classifica: Monterappoli 9; Brusciana 6; Borgano e Virtus Tavarnelle 1.

Girone S: YBPD United-Catenese 5-2; Mastromarco-Piaggione Villanova 4-0. Classifica: Mastromarco 9; Piaggione Villanova 6; YBPD United 3; Catenese 0.

Girone T: San Quirico-Atletico Team 7-3; Pitti Shoes-Arci San Casciano 3-0 a tavolino. Classifica: Pitti Shoes 9; San Quirico 6; Arci San Casciano 2 (-1); Atletico Team 0.

Si.Ci.