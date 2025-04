Semifinali play off e finali play out: sfide decisive nel campionato

Scatta la fase cruciale di un campionato che è stato ricco di colpi di scena anche se alla fine i valori in campo sono usciti con chiarezza. Dunque, una domenica riservata alle semifinali play off e alle finali play out. Per regolamento in caso di pareggio al 90’ saranno necessari i supplementari. In caso di ulteriore risultato di parità, supera il turno la squadra meglio classificata al termine del campionato. Queste le gare odierne in programma alle 15.

Girone A - Play off Sporting Cecina-Sestese (arbitro: Macca di Pisa). La Sestese è pronta alla sfida contro un buon collettivo che vanta due finalizzatori di spessore: Skerma e Brizzi. La squadra di Polloni consapevole che per accedere alla finale ha necessità dei tre punti, risponderà con gli attaccanti Berti e Manganiello. Assenti Ranieri e Belli. L’altra semifinale: Cenaia-Castelnuovo Garfagnana (arbitro Casale di Siena).

Girone B - Play off Semifinale - Affrico-Rondinella Marzocco (arbitro: Monti di Firenze). Al "La Penta" tutto è pronto per una sfida di spessore che dovrà decidere fra le due fiorentine la squadra finalista. L’Affrico di Villagatti si presenta privo di Banchelli. Nella Rondinella ci sono diverse defezioni: Ciardini, Bartolini, Di Blasio con Giorgini e Falciani in forte dubbio. L’altra semifinale fra Valentino Mazzola-Colligiana (arbitro: Fantoni sez. Valdarno).

Play out Lanciotto Campi-Fortis Juventus (arbitro: Fatticcioni di Carrara). Allo stadio "Ballerini" si disputa la partitissima necessaria per decretare la squadra che dovrà scendere in Promozione. Ad entrambe servirà testa cuore e gambe per centrare il proprio obiettivo. Nel Lanciotto del tecnico Secci non sono preannunciate assenze, mentre nella Fortis di Claudio Morandi c’è solo il dubbio Morozzi ancora non in perfette condizioni. Ricordiamo che nell’altro spareggio disputato in anticipo, l’Antella che ha superato la Sinalunghese ha conservato la categoria.

G. Puleri