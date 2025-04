Semifinali play off e spareggi play out: sfide decisive per la promozione e la salvezza

Parte oggi (ore 16) la girandola delle semifinali dei play off e spareggi play out. In caso di parità al termine dei regolamentari, saranno effettuati i supplementari. In caso di ulteriore parità, supera il turno la meglio classificata in campionato.

Girone A - Play outFirenze Ovest-Monsummano (arbitro: Giannini di Pontedera). L’Ovest che ha due risultati su tre per mantenere il titolo in categoria. Con i rientri di Esposito Goretti e Mari, L’Ovest di Governi si presenta al completo.

Girone B - Play offSemifinale: Massa Valpiana- Lebowski (Poggianti di Livorno). La squadra di Miliani per qualificarsi per la finale contro l’Atletico Maremma (in finale per la forbice) ha solo un risultato: tre punti. L’allenatore Miliani recupera i centrocampisti Bonini, Quadri e Cianferoni.

Girone C Play offSemifinale: Audax Rufina-Fiesole (arbitro: Biagini di Lucca). Al "Torrini" di Sesto Fiorentino la Rufina di Tognozzi sarà priva di Marconi e dell’attaccante Di Vico. Nel Fiesole assente il portiere Mariotti, rientra Meini. L’altra finalista è il Casentino per la forbice.

Play outSubbiano-Dicomano (arbitro: Mauro di Pistoia). Ultima sfida per il Dicomano che per salvarsi avrà bisogno di vincere. L’allenatore Diotaiuti ha solo il dubbio Metafonti. L’anticipo play out fra la Chiantigiana e il Viciomaggio è finitio 0-1: retrocede la Chiantigiana.

G. Pul.