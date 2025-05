Semifinali play-off Terza Categoria: Lazzeretto, Ponte a Elsa e Calasanzio in corsa per la Seconda Categoria

Prosegue la rincorsa alla Seconda Categoria di Lazzeretto, Ponte a Elsa e Calasanzio (nella foto). In questo weekend si disputano infatti le semifinali play-off di Terza Categoria. Il primo a scendere in campo, per il girone pistoiese, sarà il Lazzeretto, che oggi alle 15 sarà di scena al campo sportivo Hitachi di Pistoia per affrontare il Sarripoli. La squadra di mister Peruzzi è chiamata a vincere per accedere in finale visto il peggior piazzamento in classifica al termine della regular season: quinto posto con 55 punti contro il secondo a quota 61 degli avversari. In perfetta parità i due precedenti stagionali con la vittoria per 2-1 di chi ha giocato in casa, l’ultima proprio quella del Lazzeretto un mese fa nella penultima giornata di campionato. Stesso discorso nel girone B di Pisa per Ponte a Elsa e Calasanzio, entrambe hanno anche guidato la classifica durante l’anno, rispettivamente di scena domani alle 16 al Di Lupo di Ponticelli contro il Santa Maria a Monte e al Picchi di Casciana Terme contro il Casciana TermeLari. Anche in questo caso, infatti, il miglior piazzamento finale, in caso di parità anche dopo i tempi supplementari, premierebbe le due compagini pisane. Per quanto riguarda il Ponte a Elsa i due precedenti stagionali hanno visto le due formazioni superarsi a vicenda per 2-0, ognuna sul proprio campo. In parità, infine, sono terminate le due sfide tra Calasanzio e Casciana, 1-1 all’andata in terra pisana e 0-0 a Pagnana lo scorso 28 aprile.

Simone Cioni