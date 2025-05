Semifinali Terza Categoria: Polisportiva Camerlona sfida Junior Cervia

Weekend di semifinali in Terza Categoria con le ultime partite per assegnare la vittoria nei playoff dei singoli gironi. Nel gruppo A, a Villanova di Bagnacavallo la Polisportiva Camerlona, seconda al termine della stagione regolare, ospita il Junior Cervia con i favori del pronostico, non fosse altro per il vantaggio della posizione finale in graduatoria. Come, sempre, infatti, non solo si gioca sul campo – anche se in questo caso è praticamente neutro – della squadra meglio piazzata ma, in caso di parità al ’90 e al 120’ a passare sarebbe la squadra più in alto in classifica. L’altra gara di oggi si gioca al "Nannini" di Marradi dove i locali affrontano il Godo, preceduto di 1 solo punto al termine della regular season. Domani le partite del girone B.

Al "Montanari" di Santerno la Giovanili ospita lo Sporting Lugo in una partita decisamente interessante. Una sfida che si annuncia ricca di gol, quella in programma sul sintetico del "Faccani" di Lugo tra Real Voltanese e Compagnia dell’Albero, con la prima che ha vinto 3-0 a tavolino i quarti col Vatra. Ultime battute anche in Seconda Categoria con la fase regionale. Domani, alle ore 16.30 a San Michele, alle porte di Sassuolo, il Centro Erika si gioca le sue chanches di promozione in Prima contro il Bobbio Perino, terzo classificato nel girone A di Seconda e vincitore dei playoff del raggruppamento piacentino. Il Bobbio prima ha battuto il Rottofreno 2-1, poi 1-0 dopo i supplementari, il favorito San Lazzaro A. Farnesiana. Programma Seconda Categoria. Playoff Regionali (ore 16,30): Centro Erika-Bobbio Perino (San Michele dei Mucchietti); Lovers-Fiumanese (Stadio Muccinelli, Lugo), Porretta-Rivara, Rubicone-Olimpia Quartesana (Stadio Guerrini, Savarna), San Lorenzo-Superga ’63, San Paolo-San Prospero, Utd. Albinea-Vicofertile. Programma Terza Categoria Ravenna. Semifinali playoff. Girone A (oggi): Pol. Camerlona-Junior Cervia, Marradese-Godo. Girone B (domani): Giovanili Santerno-Sporting Lugo, Real Voltanese-Compagnia dell’Albero.

u.b.